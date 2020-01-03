Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da, son bir haftada yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana'da 1,3 milyon lira değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da, son bir haftada yapılan operasyonlarda piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik son 1 haftada art arda operasyon yaptı. Tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler, 8 bin 80 paket kaçak sigara, 3 bin 592 litre sahte rakı, 3 bin 650 adet cinsel uyarıcı hap,  581 şişe sahte içki, 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ve piyasa değeri 1 milyon 330 bin lira olan 664 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi. 18 şüpheli gözaltına alındı.


Adana Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:23 Kaynak: DHA
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