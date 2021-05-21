ADANA'DA 1,4 MİLYON GÜMRÜK KAÇAĞI MAKARON ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ADANA'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu panelvanda yapılan aramada 1 milyon 400 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmada, kente giriş çıkışlarda şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Bu kapsamda bir panelvanda arama yapan ekipler, gümrük kaçağı 1 milyon 400 bin makaron ele geçirdi. Aracın sürücüsü gözaltına alındı.