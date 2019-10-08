Son Dakika Haberleri: Adana'da 1 ayda 2 bin 807 araç trafikten men edildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 1 ayda 2 bin 807 araç trafikten men edildi

Adana'da 1 ayda 2 bin 807 araç trafikten men edildi

2 saat önce

Adana'da Eylül ayında yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 2 bin 807 araç trafikten men edildi.

Adana'da 1 ayda 2 bin 807 araç trafikten men edildi, System.String[]

Adana'da Eylül ayında yapılan denetimlerde kusurlarından dolayı 2 bin 807 araç trafikten men edildi.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2019 yılı Eylül ayı içerisinde toplam 238 bin 940 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 807 araç trafikten men edildi, 427 sürücünün ehliyetine el konuldu.


Alınan tüm etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle Eylül ayı içerisinde il sınırlarında toplam 547 maddi hasarlı, 417 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 969 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 630 kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.


Trafik güvenliği ve vatandaşların can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürüleceği ifade edilen açıklamada, "Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 no'lu Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Eylül, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:22 Kaynak: İHA
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