Adana'da 1 ayda 251 bin 171 araç denetlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 1 ayda 251 bin 171 araç denetlendi - Son Dakika

Adana'da 1 ayda 251 bin 171 araç denetlendi

6 saat önce

Adana'da Kasım ayı içerisinde 251 bin 171 aracın denetlendiği bildirildi.

Adana'da 1 ayda 251 bin 171 araç denetlendi, System.String[]

Adana'da Kasım ayı içerisinde 251 bin 171 aracın denetlendiği bildirildi.


Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 2 bin 352 aracın trafikten men edildiği, 491 sürücünün ehliyetine el konulduğu belirtildi.


Alınan önlemlere rağmen Kasım ayında 589 maddi hasarlı, 452 yaralamalı, 5 de ölümlü kazanın olduğu kaydedilen açıklamada, daha sonra şu ifadelere yer verildi:


"Valiliğimizce, ilimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır." - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:59 Kaynak: İHA
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