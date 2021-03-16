Adana'da 1 haftada 28 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Adana polisinin bir haftada torbacılara yönelik yaptığı operasyonda 28 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu satışını önlemek için bir haftada 143 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınan 215 şüpheliden 28'i tutuklandı.

Yapılan aramalarda ise 273 bin 896 uyuşturucu hap, 2 kilo 977 gram bonzai, 536 gram bonzai maddesi, 210 gram esrar ve 90 gram eroin ele geçirildi. - ADANA