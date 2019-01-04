Adana'da 1. Kademe Badminton Antrenör Kursu Açılacak

Badminton Federasyonu ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenleyeceği "1. Kademe Badminton Antrenör Kursu" 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Badminton Federasyonu ile Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenleyeceği "1. Kademe Badminton Antrenör Kursu" 19-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Badminton Federasyonu İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, Adana'da son yıllarda badminton sporunda okullar ve kulüpler düzeyinde önemli gelişmeler yaşandığını, açılacak yeni kursla antrenör açığını gidereceklerini söyledi. Öktem, "Kursumuzun uygulama bölümü 19-24 Ocak 2019 tarihlerinde Badminton Federasyonu Eğitim Kurul Üyesi Ramazan İmamoğlu tarafından verilecek. Teorik bölüm ise 25-30 Ocak 2019 tarihlerinde Çukurova Üniversitesi BESYO öğretim görevlileri tarafından verilecek. 1. Kademe Antrenör olmak isteyenler başvurularını 10 Ocak 2019 tarihine kadar e-devleten yapılacak. Başvurularda alınacak referans numaralarıyla Türkiye Halk Bankası Şubelerinden 350 TL ödeme yapamlacak. Ayrıca, 4 adet vesikalık fotoğraf, nüfus kağıdı örneği, en az lise mezunu noter onaylı diploması ve savcılık gibi istenilen belgeleri kursun başladığı ilk gün görevli personellere teslim edilecek" dedi. - ADANA

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