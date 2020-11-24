Adana'da 1. kat penceresinden otomobilin üzerine düşen tamirci yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, tamirci Özgür Aydın (19), Güzelyalı Mahallesinde tamirat işleri için 10 katlı binanın 1. katındaki eve gitti.

Adana 'nın merkez Çukurova ilçesinde tamir için gittiği 1. kattaki evin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen işçi yaralandı.

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