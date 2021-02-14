Adana'da 1 kilo 260 gramlık portakal görenleri şaşırttı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde narenciye bahçesinde yetişen 1 kilo 260 gramlık portakal görenleri hayrete düşürdü.

Tufanbeyli Mahallesi'nde Tolga Ceyhanlı'ya ait narenciye bahçesinde çalışan işçiler, ağaçta büyük bir portakal olduğunu fark etti.

Portakalı dalından kopararak tartan işçiler meyvenin 1 kilo 260 gram ağırlığında olduğunu gördü.

Narenciye bahçesi sahibi Ceyhanlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 yıllık çiftçilik hayatında ilk defa bu büyüklükte portakal gördüğünü belirtti.

Ağaçların bu yıl zamanından önce çiçek açtığını ifade eden Ceyhanlı, bu nedenle Washington cinsi bu portakalın da erkenden olgunlaşarak bu kadar büyüklüğe ulaşmış olabileceğini kaydetti.