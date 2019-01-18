Son Dakika Haberleri: Adana'da 1 Kişi Kaldırımda Ölü Bulundu

Adana'da 1 Kişi Kaldırımda Ölü Bulundu

1 saat önce

Adana'da 1 kişi kaldırımda ölü bulunduADANA - Adana'da kaldırım üzerinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'da 1 kişi kaldırımda ölü bulundu

ADANA - Adana'da kaldırım üzerinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Edinilen bilgiye göre Adana Merkez Çukurova İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir şahsın olduğu ihbarı sonrasında, olayın yaşandığı yere polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar tarafından yapılan ihbar sonrasında, olay yerine intikal eden polis ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde yerde yatan şahsın ölü olduğu anlaşıldı. Şahsın üzerinden çıkan kimlik bilgilerinde S.Samet H.olduğu bilgisine ulaşıldı.
112 Acil Yardım ekiplerince yapılan tetkikler ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nün incelemeleri sonunda ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:55 Kaynak: İHA

Huzurevleri Mahallesi, Polis, Adana, Yerel
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