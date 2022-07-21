Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

21.07.2022 08:07
Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Bağözü Mahallesi'ndeki harnup bahçesinde önceki gün çıkan kavgaya ilişkin çalışmada gözaltına alınan 3 şüphelinin Kozan İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

19 Temmuz'da, harnup bahçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğiyle vurulan Muhammet Şahin (36) hayatını kaybetmiş, Kadir K. (17) ve Kadir K. (22) yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın 3 şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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