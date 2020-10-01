Adana'da 1 milyon 255 bin liralık sahte içki ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyon 255 bin lira olan sahte içki ve kaçak tütün ürünü ele geçirildi, 3 kişi ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesindeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin ev, iş yeri ve depolarda yaptığı aramalarda piyasa değeri 1 milyon 255 TL olan 4 bin litre sahte içki, 118 kilogram kıyılmış tütün ve 220 bin adet makaron ele geçirildi.Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.