Adana'da 1 Milyon 535 Bin 332 Seçmen Sandığa Gidecek

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı Aladağ 55 12.670 Ceyhan 385 111.432 Çukurova 798 267.788 Feke 65 13.927 İmamoğlu 69 20.534 Karaisalı 83 16.709 Karataş 73 17.546 Kozan 322 93.385 Pozantı 55 15.426 Saimbeyli 47 11.667 Sarıçam 357 112.333 Seyhan 1627 542.125 Tufanbeyli 61 13.083 Yumurtalık 53 14.343 Yüreğir 843 272.364

Adana'da, 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Adana'da 1 milyon 535 bin 332 kayıtlı seçmen bulunuyor. Kentte, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 79 bin 110 arttı.Adana'da kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre 159 azalışla, 4 bin 893 oldu.- En fazla seçmen Seyhan'daKentte en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Seyhan oldu. Toplam 542 bin 125 seçmenin bulunduğu ilçede bin 627 sandıkta oylar kullanılacak.Seyhan'ın ardından ikinci sırada 272 bin 364 seçmen ve 843 sandıkla Yüreğir ilçesi, onun ardından da üçüncü sırada 267 bin 788 seçmen ve 798 sandıkla Çukurova geldi.Saimbeyli ise 47 sandık ve 11 bin 667 seçmen ile en az sandık ve seçmene sahip ilçe oldu.İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları: