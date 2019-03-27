Adana'da 1 Milyon 535 Bin 332 Seçmen Sandığa Gidecek

Adana'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, yaşadıkları ilçenin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.

Adana'da 31 Mart Yerel Seçimleri'nde 1 milyon 535 bin 332 seçmen Büyükşehir Belediye Başkanı, yaşadıkları ilçenin belediye başkanını, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek için sandığa gidecek.



Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Adana'da 1 milyon 535 bin 332 seçmen, sandığa gidecek. Önceki yerel seçimlerden bu yana seçmen sayısı 79 bin 110 arttı. Sandık sayısı ise 159 azalarak 4 bin 893 oldu.



Adana'da toplam 542 bin 125 seçmenin bin 627 sandıkta oy kullanacağı Seyhan, en fazla seçmen ve sandığın bulunduğu ilçe olurken, 272 bin 364 seçmen ve 843 sandıkla Yüreğir ikinci, 267 bin 788 seçmen ve 798 sandıkla Çukurova üçüncü oldu. Saimbeyli ise 47 sandık ve 11 bin 667 seçmen ile en az sandık ve seçmene sahip ilçe oldu.



İlçelere göre seçmen ve sandık sayıları ise şöyle:



İlçe adı Sandık sayısı Seçmen Sayısı



Aladağ 55 12 bin 670



Ceyhan 385 111 bin 432



Çukurova 798 267 bin 788



Feke 65 13 bin 927



İmamoğlu 69 20 bin 534



Karaisalı 83 16 bin 709



Karataş 73 17 bin 546



Kozan 322 93 bin 385



Pozantı 55 15 bin 426



Saimbeyli 47 11 bin 667



Sarıçam 357 112 bin 333



Seyhan 1627 542 bin 125



Tufanbeyli 61 13 bin 83



Yumurtalık 53 14 bin 343



Yüreğir 843 272 bin 364 - ADANA

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