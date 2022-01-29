ADANA'DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU 11 GÖZALTI - Son Dakika

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin adet doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışma kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar yaptı, şüphe üzerine araçları uygulama noktasında durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 1 milyon 580 bin makaron, 510 kilogram tütün, 26 bin adet doldurulmuş sigara, 6 bin paket sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.