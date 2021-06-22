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Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı - Son Dakika

Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı

22.06.2021 16:48

- Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı Nacar: "Adana'da günde 70 binin üzerinde aşı yapacak imkanımız var" Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana'da 1 milyonun üzerinde aşılama yaptıklarını ve aşı olması gereken yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaş olduğunu söyledi.

- Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı

Nacar: "Adana'da günde 70 binin üzerinde aşı yapacak imkanımız var"

ADANA - Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana'da 1 milyonun üzerinde aşılama yaptıklarını ve aşı olması gereken yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaş olduğunu söyledi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, kent genelindeki aşılama çalışmalarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Nacar, il genelinde ciddi bir aşılama planı yaptıklarını belirterek, "Hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşı odaları oluşturduk. Burada personelleri görevlendirdik. Vatandaşımız aşıya kolay ulaşabilsin diye randevu sistemlerimizi kurduk. Bu aşı odalarında günlük yapılacak aşı sayılarını hesaplayaraktan o sayıda randevular açtık. Aşı kapasitelerimizi bakanımızın aşıyla ilgili her tanımladığı gruptan sonra oransal olarak bizde arttırdık. Eş zamanlı aşı odalarımızı da arttırdık. Adana'da günde 70 binin üzerinde aşı yapacak imkanımız var. Bakanlığımızın bu konudaki dijital altyapısı işlerimizi kolaylaştırıyor. Bakanımız randevu almadan da aşı olmak isteyenlerinde aşı olmasını sağlayacak uygulamalar yaptı. Randevusuz aşı yapmaya da başladık. Ancak bunu istisna bir yöntem olarak düşünüyoruz. En hızlı ve konforlu aşının randevu olacağını düşünüyoruz" dedi.

İşçilere çalıştıkları yerde aşı

Sağlık Müdürü Nacar, Adana Organize Sanayi Bölgesinde aşı istasyonu oluşturduklarını kaydederek, "Orada çalışanlar için aşı için izin almaları, iş gücü kaybının önüne geçmeyi düşünerekten yerinde aşılama yapıyoruz. İlimizdeki büyük alışveriş merkezi içerisinde de aşı istasyonu oluşturduk. Orada da vatandaşımız isterse aşı olabiliyorlar. Buralara gerekli personel desteğini verdik. Acil müdahale tedbirleri aldık. Çok memnunuz. Adana halkının katılımı çok iyi. Bizden aşıyla ilgili talepler var. Bizde bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz bugüne kadar 1 milyonun üzerinde aşılama yaptık. Pazartesi günü 1 milyonuncu aşımızı yapmıştık. Bunun yaklaşık 550 bini 1. doz aşı ve şuan için Adana'da aşı olması gereken yaklaşık 1 milyon 250 binin üzerinde vatandaş var. Biz bunların hepsine ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

"Geldiğimiz noktayı aşılamayla birlikte taçlandırmak istiyoruz"

Adana'nın son 1 aydır 100 binde görülen vaka açıklamalarında Türkiye'de ilk üçte yer aldığını hatırlatan Nacar, "Bu geldiğimiz noktayı aşılamayla birlikte taçlandırmak istiyoruz. Gözlemlerimizde aşı olanların ya hiç hastalığa yakalanmadığı ya da asemptomatik dediğimiz ciddi bir bulgu vermeden atlatıldığı üzerine. Aşı olup da ciddi bir sorun yaşayan vatandaşımız şuan yok. 100 bindeki vaka sayımız düşünce hastanede yatan hasta sayımız azaldı" dedi.

Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı
Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı
Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı
Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Adana'da 1 milyonun üzerinde kişi aşılandı - Son Dakika


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