Üye Girişi
Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek - Son Dakika

Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek

16.08.2021 11:39
Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek, System.String[]

Adana'da Karataş Belediyesi tarafından 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek.

Adana'da Karataş Belediyesi tarafından 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 28-29 Ağustos'ta gerçekleşecek festivalde film yarışması jüri üyeliğini Ayhan Taş, Sefa Zengin, Ruhi Sarı, Barış Gördağ ve Cansel Karacan yapacak.

Türkiye sınırları içerisinde, amatör ve profesyonel kısa filmcilere yönelik yarışma, "Deniz ve pandemi" temasıyla gerçekleştirilecek.

Festival aracılığıyla çekilecek kısa filmlerle, denizlerin daha temiz kullanılması, korunması ve kirliliğin önlenmesine yönelik toplumsal bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler, festival için oluşturulan "www.maviyengecfestivali.com" adresinden başvuru yapılabilecek.

Belediye Başkanı Necip Topuz, Karataş'ta ilk defa düzenlenen ve bölge için önemli bir lezzet olarak bilinen Mavi Yengeç'in adını verdikleri festivalle ilçenin tanıtılmasının sağlanacağını belirtti.

Topuz, "Pandemi dolayısıyla zor günler geçiren vatandaşlarımızın biraz olsun neşelendirmek, kirlilik ile ilgili toplumsal bilinç uyandırmak ve en önemlisi ilçemizin tanıtımına katkı sunmayı hedefledik. Festival, Murat Kekilli konseriyle sona erecek. Festivalimize tüm vatandaşları bekliyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Film Festivali, Karataş, Adana, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu 11:44 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor 11:20 Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı 11:13 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı 11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi 10:35 Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı 10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin 09:42 Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin

Son Dakika Haberleri
11:48 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı
11:19 Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor
11:16 Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı
11:12 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı
11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi
11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
10:44 Yanında antrenörünün olmasına izin verilmeyen paralimpik tenisçimiz Büşra Ün, yetkililere sitem etti
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım         
11:40
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı         
11:27
Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı         
11:16
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti         
10:54
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü         
10:32
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek Son Dakika! Tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü korona aşısı olabilecek         
09:30
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı Taliban'dan kaçan yüzlerce Afgan, uçağa binebilmek için izdiham yarattı         
09:08
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 11:56:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 1. Ulusal Mavi Yengeç Kısa Film Festivali düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement