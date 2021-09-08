Adana'da 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafınca düzenlenen 1. Uluslararası Mozaik Sempozyumu başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Geçmişten Geleceğe Adana" temalı sempozyum, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sanat yönetmenliğini Giulio Menossi'nin yaptığı sempozyuma 11 ülkeden, 13 sanatçı katıldı. Sanatçıların eserlerinin yer aldığı sempozyum, 14 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.