Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı
1 saat önce
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
ADANA'nın merkez Seyhan
ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:41 Kaynak: DHA
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