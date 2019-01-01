Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı

Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı

1 saat önce

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı, System.String[]
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen  sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 07:41 Kaynak: DHA

Seyhan, Adana, Güncel
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