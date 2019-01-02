Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı

Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı

30 dakika önce

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Adana'da 10 Araç Birbirine Girdi: 7 Yaralı, System.String[]
ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde, 10 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. 10 aracın karıştığı kazada 3'ü sürücü 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen  sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Soruşturma sürdürülüyor. 

Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan araçların görüntüsü

Olay yerindeki ambulanslar

Haber-Kamera: ADANA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:53 Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel
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