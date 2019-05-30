Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

1 saat önce

Adana'da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]
Adana'da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine siteye baskın yapan polis, bir kamyonetin kasasında 10 tank içinde 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis olayın şüphelisi Ayhan T. ve Fırat K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa
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