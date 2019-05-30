Adana'da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
1 saat önce
Adana'da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:02 Kaynak: İHA
'da yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan
ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine siteye baskın yapan polis, bir kamyonetin kasasında 10 tank içinde 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Polis
olayın şüphelisi Ayhan T. ve Fırat
K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği
tarafından tutuklandı. - ADANA
Polis ekiplerinden yayaya öncelik vermeyen sürücüye "empati" cezası
"Adam Gibi Adam" şarkısıyla bir döneme damga vuran Lara, değişimiyle şaşırttı!
Adana'da DEAŞ operasyonu! Şafak vakti yakalandılar
Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı!