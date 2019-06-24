Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 bin çocuk basketbol eğitimi aldı
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Adana'da 10 bin çocuk basketbol eğitimi aldı

1 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, 2018-19 sezonunda Adana'da faaliyet gösteren kulüpler ve okul bazında 10 bin sporcuya basketbol eğitimi verildiğini söyledi.

Adana'da 10 bin çocuk basketbol eğitimi aldı, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu, 2018-19 sezonunda Adana'da faaliyet gösteren kulüpler ve okul bazında 10 bin sporcuya basketbol eğitimi verildiğini söyledi.

Basketbol açısından dolu dolu ve başarılı bir sezonu geride bırakmanın huzuru içinde olduklarını ifade eden Abdullah Kutlu, maçlarda emeği geçen görevli herkese teşekkür etti. Kutlu, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde tek temsilcimiz Gündoğdu Adana Basketbol Gençlik Spor ve Kadınlar Bölgesel Ligi'nde ise Adana Büyükşehir Belediyesi Adana'yı temsil eden kulüpler oldu. Kadınlar Liginin yanı sıra Adana'da kız ve erkekler kategorisinde U-10, U-11, U-12, U-14, U-16, U-18 ile Büyük Erkekler Ligi müsabakaları yapıldı. Bu yaş kategorilerinde başarılı olan Çukurova Üniversitesi ile Gündoğdu Red Dolphins U-14 erkekler Türkiye şampiyonasında ve Çukurova Doğuş U-14 kadınlarda Adana'yı temsil etti. Çukorova Üniversitesi U-18'de de Adana dışına gitmeyi başarırken, Erkan Koleji ve Şehit Halit Yaşar Mine, Ortaokul Türkiye şampiyonalarına katıldı. İlkokul, ortaokul, Lise ve özel turnuvalar ile 10 bin sporcu basketbol eğitimi aldı" dedi.

U-18 Kadınlar Milli takımında Yusuf Arkadaş, U-20 Kadınlar Milli takımında Zeynep Kalbisağde ve U-18 Milli takımında Sevgi Tonguç ile Fatma Nur Karataş'ın Adana'yı Milli takımlarda temsil etmeyi başardığına dikkat çeken Kutlu, "2018-2019 sezonunu geride bıraktık. Başarılı bir sezonu bitirdik. Milli takımlarda Adanalı hocamız ve sporcularımız yer aldı. 10 bin çocuğumuzun aldığı basketbol eğitiminin sayısını gelecek yıllarda daha da arttırmak istiyoruz" diye konuştu. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:21 Kaynak: İHA
Abdullah Kutlu, basketbol, Adana, Spor
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