Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

8 dakika önce

ADANA'da 2 adrese yapılan polis baskınında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, System.String[]
ADANA'da 2 adrese yapılan polis baskınında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Alidede Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı evde yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit etti. Evlere yapılan baskında, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu A.T. ile Türk vatandaşı U.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:03 Kaynak: DHA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel
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