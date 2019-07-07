Adana'da 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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ADANA'da 2 adrese yapılan polis baskınında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:03 Kaynak: DHA
ADANA'da 2 adrese yapılan polis baskınında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Adana
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan
ilçesindeki Alidede Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı evde yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara bulunduğunu tespit etti. Evlere yapılan baskında, 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye
uyruklu A.T. ile Türk vatandaşı U.T. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Adana
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