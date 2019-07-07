Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
1 saat önce
Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında merkez Seyhan
ilçesine bağlı Ali Dede
Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin U.T. ile yabancı uyruklu A.T. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi. - ADANA
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