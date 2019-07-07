Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

1 saat önce

Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyonda 10 bin paket sigara ele geçirilirken 2 kişi de göz altına alındıADANA - Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi göz...

Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik operasyonda 10 bin paket sigara ele geçirilirken 2 kişi de göz altına alındı
ADANA - Adana'da kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olaya ilişkin 2 kişi göz altına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Ali Dede Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı ikamette yapılan aramalarda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaya ilişkin U.T. ile yabancı uyruklu A.T. göz altına alındı.
Göz altına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.
Adana'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
Adana, 3. Sayfa
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