Son Dakika Haberleri: Adana'da 10 bin uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi
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Adana'da 10 bin uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi

1 saat önce

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi.

Adana'da 10 bin uyuşturucu hap ve kokain ele geçirildi, System.String[]
ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da taksicilik yapan K.A.'nın (49), Adana'ya uyuşturucu getireceği ihbarını aldı. Otogarda önlem alan polis ekipleri, otobüsten inen K.A. ile buluştuğu A.D.'yi (54) gözaltına aldı. K.A.'nın el çantasında 10 bin uyuşturucu hap ve 138,65 gram kokain ele geçirildi.
A.D. ve K.A. emniyetteki işlemlerinin çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:33 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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