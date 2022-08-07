CESEDİ AİLESİ BULDUHalası içerideyken balkonda bir süre oturan İbiş, bilinmeyen bir nedenle 3'üncü kattan düştü. Düğünden çıkarak eve gelen İbiş'in ailesi, bahçe kısmında İbiş'in hareketsiz yattığını görünce, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbiş'in öldüğünü tespit etti. Aile sinir krizi geçirirken, İbiş'in cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Belediye evleri mahallesi, Çukurova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 16 yaşındaki Zeynep 3'üncü kattan düşüp öldü, cesedi ailesi buldu - Son Dakika

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