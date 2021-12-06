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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

06.12.2021 09:56
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 172 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 172 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 29 Kasım-5 Aralık'ta çalışma yaptı.

Ekipler düzenledikleri operasyonda, 172 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde 10 kilo 682 gram esrar, 1757 uyuşturucu hap, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram eroin, 20 gram kokain, ruhsatsız tabanca, tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 161'i serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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