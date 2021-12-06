Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 161'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde 10 kilo 682 gram esrar, 1757 uyuşturucu hap, 1 kilo 26 gram sentetik uyuşturucu, 29 gram eroin, 20 gram kokain, ruhsatsız tabanca, tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 500 lira ve 50 avro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 29 Kasım-5 Aralık 'ta çalışma yaptı.

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