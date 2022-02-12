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Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

12.02.2022 09:59
Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesi amacıyla yürüttükleri çalışmalar kapsamında; kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 520 bin makaron, 790 paket sigara ve 8 bin 780 doldurulmuş sigara ile 136 litre sahte içki ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi
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Kaçakçılık, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 10 milyon 520 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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