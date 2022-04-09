Adana'da 10 milyon 523 bin kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da, polis operasyonunda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphe üzerine araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin makaron, 48 kilogram tütün, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ile 11 bin 300 doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.