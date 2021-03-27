10 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, depoda 10 milyon boş makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde bir depoya baskın yaptı.

Adreste 10 milyon boş makaron bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.