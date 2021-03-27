ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

ADANA Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
27.03.2021 09:15
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildiADANA'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine...
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA'da polisin bir depoya düzenlediği baskında 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde tespit edilen bir depoya baskın yaptı. Aramalarda, 10 milyon gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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