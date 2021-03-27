Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
27.03.2021 09:52
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
ADANA - Adana'da polisin bir depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 10 milyon kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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