Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

09.04.2022 09:44
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

Adana polisi, 10 milyon 523 bin kaçak makaron, 48 kilogram kaçak tütün ve 11 bin 300 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana polisi, 10 milyon 523 bin kaçak makaron, 48 kilogram kaçak tütün ve 11 bin 300 kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 10 milyon 523 bin adet makaron, 48 kilogram tütün, 2 otomatik sigara makinesi ile 11 bin 300 adet doldurulmuş sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 10 milyon kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
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