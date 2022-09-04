Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

04.09.2022 10:16
Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 10 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 10 motosiklet ve 2 elektrikli bisiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki 10 motosiklet ve 2 elektrikli bisikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin A.C.B. (15), E.G. (17) ve N.Z. (22) olduğunu tespit etti.

Polisin, Tepebağ Mahallesi'nde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Hırsızlık suçundan kayıtları olan A.C.B. ve E.G'nin, polislerce tanınabilecekleri endişesiyle olay yerlerinde keşif ve gözcülük yaptıkları, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin çalınması için arkadaşları N.S'yi yönlendirdikleri öne sürüldü.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Çakmak Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne park edilen motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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