Adana'da 100 Küçükbaş Hayvan Yanarak Telef Oldu
1 saat önce
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Henüzçakırı Mahallesi'nde çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
Adana
'nın Kozan
ilçesine bağlı Henüzçakırı Mahallesi'nde çıkan yangında 100 küçükbaş hayvan telef oldu.
Edinilen biliye göre olay, ilçeye bağlı Henüzçakırı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ömer Onay'a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırda çocuklar havanın soğuk olması nedeniyle ateş yaktı. Ateş bir süre sonra 120 küçükbaş hayvana sıçradı. Yangında 20 küçükbaş hayvan kurtarılırken 100 küçükbaş hayvan ise yanarak telef oldu.
Köy muhtarı Ahmet Avcı ise yangında 20 hayvanı kurtarabildiklerini 100 hayvanın ise telef olduğunu kaydetti. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:44 Kaynak: İHA
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