Son Dakika Haberleri: Adana'da 104 Metruk Bina Yıkılacak

Adana'da 104 Metruk Bina Yıkılacak

35 dakika önce

Adana'da uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında 104 metruk binanın daha yıkılacağı belirtildi.

Adana'da 104 Metruk Bina Yıkılacak, System.String[]
Adana'da uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında 104 metruk binanın daha yıkılacağı belirtildi.

Uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binalara yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, tehlike arz edenlerin yıkılması, tarihi metruk binaların restorasyonu hususunda yapılan çalışmalar, Vali Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantı ile ele alındı.

Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili kamu kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, kararlılıkla devam ettirdikleri bağımlılıkla mücadele çalışmalarında metruk binaların önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Adana'da yıkılmayan toplam 104 metruk binanın kaldığını belirten Vali Demirtaş, bu binaların da bir an evvel yıkılması için gerekli çalışmaların iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Karşılıklı görüş alışverişi ile devam devam eden toplantı, yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:56 Kaynak: İHA

Adana, Güncel
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