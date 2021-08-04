Adana'da 105 milyon 700 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, makaron kaçakçılığıyla ilgili kent merkezinde çalışma başlattı.
Ekipler, baskın yaptığı 2 depo ve yakınındaki 3 tırda, gümrük kaçağı 105 milyon 700 bin makaron ve 125 kilogram tütün ele geçirdi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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