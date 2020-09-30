Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika

Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adana'nın yer fıstığı üretiminde yüzde 53.4'lük üretim payı ile Türkiye birincisi konumunda olduğunu söyledi.

Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor, System.String[]

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Adana'nın yer fıstığı üretiminde yüzde 53.4'lük üretim payı ile Türkiye birincisi konumunda olduğunu söyledi.

Adil Alan, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Savaş Mehmet Öztürk ve beraberindekiler ile Ceyhan ilçesinde gerçekleşen yer fıstığı hasadına katıldı.

Hasat sonrası açıklamalarda bulunan Alan, yer fıstığının insan gıdası olmanın yanı sıra sanayinin çeşitli alanlarında büyük miktarlarda kullanıldığını belirterek, "Yer fıstığı yağı yemeklik olarak katı ve sıvı halde kullanıldığı gibi balık konserveciliğinde, bisküvi, pasta, şekerleme ve sabun yapımında da kullanılır. Yer fıstığından yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspe, çok değerli bir yem maddesidir. Ayrıca yer fıstığı bir baklagil bitkisi olduğu için bitki kısımları da çok değerli bir hayvan yemidir. Yer fıstığının ana ve yan ürünlerinin çok değişik kullanım alanı olmasına rağmen büyük kısmı çerez olarak tüketilmektedir. Yer fıstığı küspesi, endüstri değeri yüksek kesif bir hayvan yemidir. Küspesinde yaklaşık yüzde 45 ham protein, yüzde 24 azotsuz öz maddeler ve yüzde 5.5 madensel maddeleri içermesi nedeniyle Gelişmiş ülkelerde karma yemlerin yapımında bol miktarda yer fıstığı küspesi kullanılmaktadır" dedi.

Yer fıstığının Türkiye'de bitkisel yağ kaynağı olarak üretilen yağlı tohumlu bitkiler arasında, üretim miktarı açısından dördüncü sırada yer aldığını kaydeden Adil Alan şunları kaydetti:

"2019 yılı TÜİK verilerine göre; Türkiye yer fıstığı üretimi 169.328 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye yağlı tohum üretiminde yüzde 17,9 lik paya sahip ilimiz; yer fıstığı üretiminde 90.424 ton ile 1. sırada yer almaktadır. İlimizi 50.373 ton üretim ile Osmaniye ili, 9.600 ton üretim ile Şırnak ili takip etmektedir. Ekiliş alanı yıllar içerisinde dalgalı bir seyir izlemektedir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre ilimizde 213.527 da alanda 90.424 ton yer fıstığı üretimi gerçekleşmiştir. Yüzde 53.4'lük üretim payı ile Türkiye birincisi konumundadır. Yer fıstığı tarımı için uygun hava şartlarına sahip olan ilimizde ortalama verimimiz ise 423 kg/da dır. 2019 TÜİK verilerimize göre Ceyhan ilçemiz 80.396 da ile yer fıstığı üretiminde 1. sırada yer almaktadır. Bunu 45.000 da ile Karataş, 32.500 da ile Yüreğir ilçemiz takip etmektedir. 2020 yılı 1. ve 2. ürün yer fıstığı ekilişimiz tahmini olarak 250.000 dekar dır. Yaklaşık üretimimizin ise 106.000 ton olacağını tahmin etmekteyiz." - ADANA

Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor
Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor
Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor
Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor

Türkiye, Ceyhan, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Adana'da 106 bin ton yer fıstığı rekoltesi bekleniyor - Son Dakika Ekonomi

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