Son Dakika Haberleri: Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı
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Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Adana'da polis ekiplerince, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 107 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Adana'da polis ekiplerince, Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla Afganistan, Pakistan ve İran uyruklu 107 düzensiz göçmen yakaladı.
Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 107 kişiye toplam 195 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Afganistan, Pakistan, Adana, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:11 Kaynak: AA
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