Adana'da 11 torbacı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da narkotik polisinin bir haftada yaptığı operasyonlarda 11 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1-7 Kasım tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. 124 adrese düzenlenen baskınlarda, 155 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 kilo 426 gram metamfetamin, 1 kilo 326 gram esrar, 277 gram bonzai, 2 bin 324 uyuşturucu hap, 102 gram eroin, 37 kök Hint keneviri, 3 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 115 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartı, 135'i ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Konya Emniyet Müdürlüğünce vatandaşları uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda bilinçlendirmek için hazırlanan ve ülkeyi dolaşan narkotik eğitim tırı, Adana'da 984 kişiye eğitim verdi. Tırın konuşlandığı bölgelerde 3 bin bilgilendirici broşür dağıtıldığı bildirildi. - ADANA