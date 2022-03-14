Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

14.03.2022 09:20
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 7-13 Mart'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 35 kilo 189 gram esrar, 4 bin 766 uyuşturucu hap, 2 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu, 61 gram eroin, 3 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 4 bin 485 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 163 şüpheliden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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