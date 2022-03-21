Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Mart tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 140 adrese yapılan baskınlarda 159 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 8 kilo 170 gram uyuşturucu hap, 6 kilo 270 gram metamfetamin, 1 kilo 353 gram esrar, 164 gram bonzai, 36 gram eroin, 19 kök hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ile 13 bin 590 TL uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. 148 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA