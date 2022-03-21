Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı

21.03.2022 09:49
Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Adana'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14-20 Mart tarihlerinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. 140 adrese yapılan baskınlarda 159 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 8 kilo 170 gram uyuşturucu hap, 6 kilo 270 gram metamfetamin, 1 kilo 353 gram esrar, 164 gram bonzai, 36 gram eroin, 19 kök hint keneviri ve 1 ruhsatsız tüfek ile 13 bin 590 TL uyuşturucudan kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. 148 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı
Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Son dakika... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 11 zanlı tutuklandı Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA Son Dakika | TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 TUTUKLAMA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:46:51. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 11 'torbacı' tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement