Kendisine müdahale eden 112 ekiplerine saldırdı

İstanbul mitingiyle ilgili paylaşım yapan Erdoğan, bir konunun altını çizdi: Tesadüf değil

Erzurum Valisi'nden olaylı İmamoğlu mitingiyle ilgili çok konuşulacak "gözaltı" açıklaması

Saat 23.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine durumu kötü olan Emrah D.'yi yerde yatar vaziyette buldu.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

Sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah D. bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi. Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler bölgeye gelerek şüpheli Emrah D.'yi etkisiz hale getirdi.

AŞIRI ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Basın mensuplarının "Yardıma gelen sağlıkçılara neden saldırdın?" sorusuna Emrah D.'nin sadece kafasını sallayarak cevap vermesi de dikkat çekti. Öte yandan, Emrah D.'nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.