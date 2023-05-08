Kendisine müdahale eden 112 ekiplerine saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kendisine müdahale eden 112 ekiplerine saldırdı

08.05.2023 09:27

Adana'da bir şahıs, kendisine müdahale etmek için olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri'ne saldırdı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye intikal eden polisler, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Saat 23.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi'nde 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yatan sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine durumu kötü olan Emrah D.'yi yerde yatar vaziyette buldu.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

Sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah D. bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi. Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler bölgeye gelerek şüpheli Emrah D.'yi etkisiz hale getirdi.

112 ekipleri, müdahaleye gittiği şahıs tarafından saldırıya uğradı

AŞIRI ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. Basın mensuplarının "Yardıma gelen sağlıkçılara neden saldırdın?" sorusuna Emrah D.'nin sadece kafasını sallayarak cevap vermesi de dikkat çekti. Öte yandan, Emrah D.'nin aşırı alkollü olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kendisine müdahale eden 112 ekiplerine saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Bakan Yanık'tan İmamoğlu'na taşlı saldırı yorumu: HDP ile flörtleşmeden sonra Erzurum'un vereceği tepki hesaba katılmalıydı
10:31 İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
10:29 Saldırının ardından Sırbistan Eğitim Bakanı Branko Ruzic istifa etti
10:23 Akşener, Kılıçdaroğlu ve eşini ağırladı! Fotoğraf bu kez mutfaktan değil salondan geldi
10:15 Giresunspor Başkanı Yamak'tan Fenerbahçe'ye "Fener ağlama" özrü: Haberim yoktu
10:13 Bakan Dönmez'den seçim güvenliği açıklaması: Jeneratörlerin bakım ve onarımları yapıldı
09:58 2 gün 2 gece süren aşiret düğününde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı
09:51 Artvin'deki boğa güreşinde tribün birbirine girerken, protokol nereye kaçacağını şaşırdı
09:47 Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansıyla izleyicilerden tam not aldı
09:46 Artvin'deki boğa güreşinde ortalık bir anda karıştı! Protokol nereye kaçacağını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2023 10:43:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kendisine müdahale eden 112 ekiplerine saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement