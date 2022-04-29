Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi

29.04.2022 09:44

Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi 113 kilo 900 gram esrar ile yakalanan 4 zanlı tutuklandı Adana'da sebze meyve taşıdıklarının söyledikleri kamyonetten 113 kilo 900 gram esrar çıkan 4 zanlı tutuklandı.

Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi

113 kilo 900 gram esrar ile yakalanan 4 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da sebze meyve taşıdıklarının söyledikleri kamyonetten 113 kilo 900 gram esrar çıkan 4 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı ihbarının harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda seyir halindeki kamyoneti takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü İ.B.ile İ.Y.ve A.D.'ninindirildiği araçta narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Uzi'nin, kamyonetin kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada boş sebze kasalarının arasına gizlenmiş çuvalların içinde 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, araçtaki uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürerek, meyve-sebze taşıdıklarını ileri sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi
Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sebze meyve taşıdıklarını söyledikleri kamyonette 113 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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