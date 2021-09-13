Adana'da 118 torbacı yakalandı - Son Dakika

Adana'da 118 torbacı yakalandı

Adana polisinin yaptığı operasyonlarda torbacı tabir edilen 118 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

Adana polisinin yaptığı operasyonlarda torbacı tabir edilen 118 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 6-12 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, 94 adrese baskın yapıldı, 118 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde de 102 kilo 140 gram esrar, bin 768 uyuşturucu hap, 513 gram metamfetamin, 198 gram bonzai, 44 gram eroin, 13 kök Hint keneviri, 1 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 4 bin 75 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartı, 90'ı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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