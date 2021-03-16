Adana'da hırsızlık suçlarından 36 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan Özer O'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla firari hükümlünün merkez Seyhan ilçesi Abidinpaşa Caddesi'nde bulunduğunu belirledi.
Bölgeye giden ekipler, kendilerini görüp kaçan hükümlüyü kovalamacayla yakaladı.
Özer O, sevk edildiği adliyede işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da 12 ayrı hırsızlık suçundan 36 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika