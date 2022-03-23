12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi

23.03.2022 09:49

Adana'da 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği kentteki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi

YORUMLAR
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Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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