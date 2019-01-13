Son Dakika Haberleri: Adana'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı

4 dakika önce

Adana'da polisin kovalama sonucu durdurduğu hafif ticari araçta yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 12 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Adana'da polisin kovalama sonucu durdurduğu hafif ticari araçta yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında uygulama yapan polis ekiplerinin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunduğu 01 ABY 983 plakalı hafif ticari araç, kaçtı.

Yaşanan kovalamanın ardından araç, Sezai Karakoç Bulvarı'nda durduruldu.

Yapılan incelemede araçta Irak vatandaşı sürücü H.Y. (23) ile aralarında kadınların da olduğu 11 Suriyeli bulundu. Polis ekipleri sürücü dahil gruptakilerin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Sarıçam Polis Merkezi Amirliğine götürülen düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Tarsus, Sarıçam, Polis, Adana, Güncel
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