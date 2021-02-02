Adana'da 12. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Adana'da 12. kattaki evinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Beril Sert, henüz belirlenemeyen bir nedenle 12. kattaki evlerinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Sert'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sert'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Genç kızın yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.