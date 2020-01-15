Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi

19 dakika önce

Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi, System.String[]

Adana'da 12 kilo 548 gram eroin ile yakalanan 2 zanlı tutuklandı.


Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana- Gaziantep (TAG) yolundaki uygulama noktasında şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta hassas burunlu narkotik köpeğiyle yapılan aramada, 28 paket içinde lastik içinde ve aracın bazı yerlerinde 12 kilo 548 gram eroin ele geçirildi.


Şüpheli Nevzat A. (36) ve Ali A. (43) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:09 Kaynak: İHA
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